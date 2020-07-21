Стокгольм, , 08:09 — REGNUM Известная во все мире шведская экоактивистка Грета Тунберг награждена премией португальского Фонда Гюльбенкяна в размере одного миллиона евро. Свою награду Тунберг заслужила в борьбе за «права человека». Однако премия, которую получила молодая экоактивистка, была учреждена человеком, который стал одним из самых богатых в мире благодаря обширной нефтедобыче на Ближнем Востоке, что, мягко говоря, расходится с представлениями Тунберг о климате и окружающей среде. Об этом 20 июля сообщила газета Fria Tider.

«То, как она смогла мобилизовать молодые поколения ради вопросов климата и ее упорная борьба за изменение статуса-кво, делает ее одним из самых замечательных людей нашего времени», — говорится в заявлении председателя жюри Хорхе Сампайо.

«Для меня это большая честь. Мы находимся в чрезвычайной ситуации, связанной с климатом, и мой фонд в кратчайшие сроки пожертвует данный приз в размере одного миллиона евро ради поддержки организаций и проектов, которые борются за устойчивый мир, защищают природу и помогают людям, которые уже сталкиваются с худшими проявлениями кризиса в области климата», — прокомментировала Тунберг получение премии у себя на странице в Instagram.

Журналисты Fria Tider отмечают, что Премия Гюльбенкяна была учреждена предпринимателем и филантропом англо-армянского происхождения Галустом Гюльбенкяном, который в первой половине 20-го века стал одним из самых богатых людей в мире, сделав нефтяные запасы Ближнего Востока доступными для всего западного мира.