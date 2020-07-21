Скопье, , 02:17 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 20 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 724 человек было выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 61 человек был признан излечившимся.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 9249 случаев заражения, 432 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За 19 июля в стране скончались 10 пациентов. 4871 пациент уже излечился. Лечение проходит 3946 пациентов.

Инфектологи страны ожидают нового всплеска эпидемии в связи с тем, что граждане продолжают игнорировать призывы минздрава о соблюдении антикоронавирусных мер: соблюдении социальной дистанции и ношении защитных масок.

Тем временем, смертность среди пациентов с COVID-19 в Северной Македонии выше, чем во всех остальных странах региона Западные Балканы: на миллион жителей страны приходится 206 погибших. В занимающей второе место в регионе по этому показателю Боснии и Герцеговине числа скромнее — 78 смертей на миллион жителей. Сейчас Северная Македония входит в десятку стран с самой тяжелой эпидемиологической ситуацией в Европе.

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