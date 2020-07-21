Никосия, , 01:50 — REGNUM Решение начать допускать на Кипр с 23 июля туристов из 50 стран приняли кипрские власти, сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

При этом страны разбиты по группам в зависимости от ситуации с распространением коронавируса ни их территориях. Для каждой группы установлены соответствующие условия въезда на Кипр.

Так, жители государств из первой категории могут свободно прибывать на остров. Граждане из стран второй группы обязательно должны предоставлять документ об отрицательном результате теста на коронавирусную инфекцию, сданного не позднее чем за трое суток.

Для прибывающих из государств из третьего списка необходимо предоставить такой же документ, а также пройти изоляцию в течение двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Кипра объявили, что крытые кинотеатры и театры в республике откроются в начале августа этого года.

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