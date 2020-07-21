Токио, , 01:39 — REGNUM В Японии число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, достигло 1001 человека, передает телеканал NHK.

Отмечается, что в это число входят и 13 умерших с круизного лайнера Diamond Princess, который стоял на карантине в порту Иокогама. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в Японии превысило 26 тысяч человек, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера.

При этом последнее время в стране ежедневно выявляют сотни инфицированных SARS-CoV-2. Японские власти связывают вспышки инфекции с кварталами, где расположены развлекательные заведения. Также десятки случаев заражения новым коронавирусом выявлены в домах престарелых и других учреждениях Японии.

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