Калининград, , 01:50 — REGNUM Балтийский флот приступил к формированию в Калининградском морском канале парадного строя кораблей ко Дню ВМФ. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

В главную линию военно-морского парада в Балтийске будут поставлены эсминец «Настойчивый», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», корвет «Сообразительный», судно связи «Василий Татищев», пограничный сторожевой корабль «Надёжный», малый противолодочный корабль «Калмыкия», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Р-257 и базовый тральщик «Сергей Кобасьев». Постановка кораблей на специально установленное ранее в канале рейдовое оборудование (так называемые «бочки») осуществляется с применением буксиров и плавучего крана.

Десантный катер «Денис Давыдов», рейдовый тральщик «Виктор Сигалов» и спасательный многофункциональный катер «СМК-2170» будут пришвартованы у причалов Аванпорта.

Напомним, что всего в ходе праздника Дня ВМФ 26 июля в Балтийске будет задействовано 46 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, общая тренировка военно-морского парада и военно-спортивного праздника, посвящённых Дню ВМФ России, прошла 15 июля в акватории Калининградского морского канала в Балтийске. Тренировкой, в которой участвовали более 20 кораблей и более тысячи военнослужащих Балтийского флота, командовал командир Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Александр Пешков.

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