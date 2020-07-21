Триполи, , 01:22 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили 114 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает ливийский национальный центр по контролю за заболеваниями.

По его данным, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1980 случаев инфицирования SARS-CoV-2. За прошедшие сутки в Ливии было проведено 1179 тестов на наличие коронавируса, из них 114 показали положительный результат.

Всего в Ливии уже выздоровел 441 пациент, еще 49 с болезнью не справились и скончались. Ливийский минздрав пообещал увеличить число ежедневно проводимых тестов на выявление инфекции до 5000 после получения груза с медицинским оборудованием. Также в стране на 15 дней продлили комендантский час из-за угрозы COVID-19.