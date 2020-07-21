Рамалла , , 01:08 — REGNUM В Палестине за прошедшие сутки выявили 468 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба палестинского минздрава.

«С 5 марта министерство здравоохранения зафиксировало 10 520 случаев, включая 66 летальных исходов и 2095 выздоровевших», — говорится в заявлении ведомства.

Минздрав Палестины подчеркивает, что в настоящее время лечение получают 8359 пациентов. Из них 40 находятся в реанимации.

Также сообщается, что правительство страны решило оказать финансовую помощь предприятиям, пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции. В правительстве отметили, что хотят соблюсти баланс между защитой здоровья граждан и экономической стабильностью.