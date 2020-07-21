Бразилиа, , 01:01 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии возросло на 20 257 и достигло 2 118 646, сообщает бразильское министерство здравоохранения.

За сутки в стране выявили 632 летальных исхода при заболевании COVID-19. Всего в Бразилии по этой причине умерло 80 120 пациентов.

Кроме того, в республике еще 1 409 202 человека выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля у министра по гражданским правам Бразилии Оникса Лоренцони выявили заражение коронавирусом.

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