Вашингтон, , 00:52 — REGNUM Студия Infinity Ward предоставила стримеру NickMercs первый тизер пятого сезона многопользовательского шутера Call of Duty: Warzone. Публикация была размещена 20 июля на Twitter-странице Call of Duty News.

NickMercs продемонстрировал пользователям соцсети видео, в котором показан вид из кабины поезда. Состав должен появиться в игре с выходом дополнения. В какой-то момент ролика над ним пролетает вертолёт и поезд издаёт гудок.

https://twitter.com/charlieINTEL/status/1285278779171012608

Ранее разработчики сообщили, что в пятом сезоне Call of Duty: Warzone появится действующий поезд, в котором геймеры смогут находить внутриигровые ценности. По имеющейся информации, состав будет совершать круговые рейсы по карте.

Читайте ранее в этом сюжете: В пятом сезоне Call of Duty: Warzone появится стадион и действующий поезд