Токио, , 23:58 — REGNUM Японская KOEI Tecmo официально анонсировала игру Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, выполненную в аниме-стилистике. Об этом 21 июля сообщил портал DSOGaming со ссылкой на пресс-службу компании.

Игра станет прямым продолжением Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout, релиз которой состоялся 26 сентября 2019 года. Отмечается, что поклонники вновь увидят главную героиню.

Разработчики сегодня, 20 июля, выложили в сеть первый трейлер. Ожидается, что релиз игры на ПК состоится «зимой».

В мире было продано более 420 тыс. копий игры Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout на всех платформах. Стоит отметить, что после релиза её ПК-версии геймеры жаловались, что качество портирования оставляло желать лучшего: игра не работала должным образом с мышью и клавиатурой, не имела некоторых внутриигровых подсказок и «тормозила» в случае отключения геймпада.

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