Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Создатели документального фильма Todd McFarlane: Like Hell I Won't про автора комиксов Тодда Макфарлейна назвали дату его премьеры. Об этом 20 июля сообщил портал Comicbook.

Фильм будет показана 25 июля 2020 года в рамках онлайн-фестиваля Syfy Fan Fest. Желающие смогут посмотреть его на YouTube-канале Syfy и на официальном сайте телеканала. Эта документальная картина расскажет о жизни и карьере Тодда Макфарлейна, которого многие считают «бунтарём» в комикс-индустрии.

Тодд Макфарлейн — канадский художник и автор комиксов, а также генеральный директор компании McFarlane Toys, которая производит игрушки. Наибольшую известность он получил как автор серии комиксов «Спаун».

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