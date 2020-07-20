Варшава, , 23:32 — REGNUM Компания Devolver Digital и студия Flying Wild Hog выложили в сеть 17-минутное видео с демонстрацией игрового процесса третьей части Shadow Warrior. Ролик был опубликован 20 июля на YouTube-канале издателя.

В трейлере показано полное прохождение миссии «Путь в Мотоко» (Way to Motoko). Видео даёт геймерам представление об уровне графики Shadow Warrior 3, а также о механике этой игры.

Релиз третьей части игры популярной франшизы запланирован на 2021 год. Shadow Warrior 3 представляет собой шутер (упор сделан на применение огнестрельного оружия), в котором геймеры также могут использовать катану. Визитной карточкой серии является юмористический подход разработчиков к происходящему в игре и присутствие в ней множества отсылок к японской мифологии.

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