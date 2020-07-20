Москва, , 23:21 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 17 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 20 июля в оперативном штабе столицы.

«В Москве скончались 17 пациентов, у всех был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в Москве выявлено 234 123 случая заражения коронавирусом, 578 из которых — за последние сутки. Скончался 4331 пациент с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 170 918 человек.