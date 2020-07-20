Вашингтон, , 23:20 — REGNUM В онлайн-магазине видеоигр Steam компании Valve продано уже более 1 млн копий кооперативной игры про пиратов Sea of Thieves. Об этом 20 июля сообщила компания Microsoft на сайте Xbox.

Стоит отметить, что игра достигла таких результатов менее чем за полтора месяца с момента релиза, который состоялся 15 июня 2020 года. Microsoft также сообщила, что с момента выхода игры в ранний доступ в неё сыграли более 15 млн геймеров. Кроме того, июнь 2020 года стал для Sea of Thieves самым успешным месяцем: в игру зашли более чем 3,3 млн игроков.

Разработкой Sea of Thieves занималась британская студия Rare, в 2002 году эта компания была приобретена Microsoft за $375 млн. Игра представляет собой многопользовательский кооперативный приключенческий боевик на пиратскую тематику.

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