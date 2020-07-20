Вашингтон, , 23:11 — REGNUM Разработчики игры Crysis Remastered выложили в сеть видео, которое демонстрирует графику версии игры для портативной консоли Nintendo Switch. Ролик был опубликован 20 июля на портале Screen Rant.

Обладатели Swicth могут видеть, какие эффекты получит версия игры для этой платформы. В ролике также показаны активные бои, использование транспортных средств, разрушаемое окружение и даже опасная акула.

Релиз Crysis Remastered на Switch запланирован на 23 июля 2020 года. Пока разработчики не назвали дату релиза игры на платформах ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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