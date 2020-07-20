Пекин, , 23:06 — REGNUM В приморской провинции Чжэцзян с административным центром в городе Ханчжоу введена в действие система больших данных для мониторинга производственного потребления электроэнергии в сфере охраны и защиты окружающей природной среды, сообщает 20 июля Синьхуа.

Отмечается, что теперь региональные предприятия обязаны установить специальные устройства, осуществляющие контроль над работой промышленного оборудования, которое как производит загрязняющие вещества, так и устраняет загрязнения. Это позволит производить сравнительный анализ показателей чистоты окружающей среды постоянно и в режиме реального времени. При стабильном превышении загрязнения над очисткой предприятия будут получать предупреждения о необходимости исправить выявленные недостатки в работе.

До этого, начиная с апреля 2020 года подобная система мониторинга, установленная на ряде субъектов экономики региона, действовала в тестовом режиме. Благодаря этой системе, к концу первого полугодия управление экологии и окружающей среды Ханчжоу совместно с одной из крупных государственных компаний выявило и обобщило более 1,3 млн единиц данных по городу и Ханчжоускому району.

Опыт был признан успешным. Региональные власти рекомендовали его широкое распространение.