Женева, Швейцария, , 22:45 — REGNUM Количество умерших от COVID-19 во всем мире перевалило за отметку 600 тыс. человек, сообщает 20 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

После того как за сутки было зафиксировано ещё 5111 летальных исходов заболевания, общий список жертв насчитывает 603 691 человека.

При этом общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире преодолело отметку 14,3 млн.

На сегодняшний день в мире выявлено 14 348 858 случаев заражения коронавирусом.

В ВОЗ отмечают, что больше всего случаев заражения выявляется в Северной и Южной Америке, а также в Европе. На эти регионы приходится почти 11 млн случаев заражения.

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