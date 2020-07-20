Пекин, , 22:40 — REGNUM В ЦК КПК принято решение о проведении 23−24 июля VIII Всекитайского съезда Организации юных пионеров Китая (ОЮПК). В нем примут участие около восьми сотен делегатов, как детей, так и взрослых, представляющих все регионы страны, принадлежащих к 56 национальностям, сообщает 20 июля Синьхуа.

Форум пройдет в формате видеоконференции. Отмечается, что ОЮПК представляет собой массовую организацию, объединяющую детей в возрасте от 6 до 14 лет. Учрежденная КПК организация находится под ее руководством.

Отметим, что рамки ОЮПК в Китае включают возрастные категории детей, которые в СССР относились к двум уровням детских общественных организаций — пионерской организации и октябрятам.