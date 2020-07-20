Тегеран, , 22:39 — REGNUM В Исламской Республике Иран власти временно освободили 36 тысяч заключенных в двух провинциях из-за начала второй волны эпидемии коронавирусной инфекции.

Напомним, что в Иране идет отчетливая вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции. Иранская система здравоохранения посредственно справляется с пандемией и обеспечить карантин в тюрьмах не в состоянии.

Ещё во время первой волны «отпуском» из тюрьмы воспользовались по меньшей мере 114 тыс. заключенных.

На сегодняшний день речь идет о 36 тысячах заключенных, но только в двух провинциях. Уточняется, что временным освобождением воспользовались 57% заключенных в провинции Южный Хорасан и 55% заключенных провинции Голестан.