Аддис-Абеба, , 22:08 — REGNUM Число жертв COVID-19 в странах Африки к настоящему моменту превышает 15 тысяч человек, 20 июля сообщают Африканские центры контроля заболеваний (Africa CDC).

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Согласно отчету Africa CDC, в Африке выявленj уже 721 563 случая заражения коронавирусом, погибли от заболевания на континенте 15 169 человек. 383 195 пациентов прошли лечение.

Половина из все случаев COVID-19 и треть от всех случаев смерти от заболевания на континенте зафиксирована в ЮАР.

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