Москва, , 09:01 — REGNUM Количество авиаперелётов в России в начале июля по сравнению с началом июня выросло в полтора раза, а перемещений на поезде стало на 30% больше. Как передает корреспондент ИА REGNUM, аналитики онлайн-сервиса для организации командировок OneTwoTrip for Business рассказали, куда его клиенты отправлялись в бизнес-поездки и как планировали их.

Авиабилеты

В первой половине июля клиенты сервиса больше всего летали в Москву (туда оформлено 25% всех авиабилетов) и Санкт-Петербург (9%), причём количество поездок в Северную столицу по сравнению с первой половиной июня увеличилось на треть.

Также значительное количество билетов куплено в Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Симферополь, Уфу и Сочи. За две недели июля изменений в направлениях немного: Казань, которая в июне занимала четвёртую строку рейтинга, пропала из топа, а спрос на перелёты в Сочи вырос в три раза.

Июльские командировки клиенты сервиса несколько чаще планировали заранее. Так, на первую половину июня 91% билетов был куплен накануне вылета, то есть не позднее чем за семь дней, а на начало июля эта доля снизилась до 89%. Ещё 10% клиентов сервиса, отправившиеся в деловые поездки в начале июля, планировали их за 8−30 дней (на 3% больше, чем в прошлом месяце). А за 4−6 месяцев до поездки бронируют перелёты без изменени, по 1% бизнес-путешественников.

Ж/д билеты

На поезде клиенты OneTwoTrip for Business в первой половине июля ездили в основном в Москву (25% заказов) и Санкт-Петербург (11%). Количество командировок в столицу по сравнению с первой половиной июня выросло на 57%, а в Северную столицу — на 37%. Третье место июльского рейтинга заняла Чита: туда направились 4% бизнес-путешественников, что на треть больше, чем месяц назад.

Кроме того, в топ вошли Иркутск, Нижний Новгород, Самара, Нерюнгри, Брянск, Пермь и Новосибирск. Количество командировок в Нижний Новгород увеличилось в три раза, в Новосибирск — в два раза, а Брянск, который ранее не пользовался популярностью, в первой половине июля занял восьмое место с 2% совершённых поездок.

На начало июля бизнес-путешественники чаще бронировали поездки накануне отправления поезда: 41% билетов был куплен за 2−3 дня (в июне таких отправлений 40%), а 32% — за 1 день (в июне 25%). При этом на первые две недели июня планировали командировки на перспективу большее количество клиентов: 23% совершали покупки билетов за неделю до поездки (на июль 19%), 8% за 8−14 дней (6% на июль), а 3% даже бронировали совсем заранее, то есть за 15−44 дня до поездки (на июль только 2%).