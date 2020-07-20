Анкара, , 21:29 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло в Турции за последние сутки на 931, сообщил 20 июля глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

По его информации, за тот же период в стране от COVID-19 умерли 17 пациентов.

Общее число случаев заражения достигло 220 572.

«Сегодня выявлен 931 новый случай COVID-19, всего заразившихся — 220 572. Умерли 17 больных, всего умерших — 5508. Вылечились сегодня 992 пациента, всего — 203 002», — написал Коджа.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 14 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли от COVID-19 более 597 тыс. человек.

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