Смоленск, , 21:22 — REGNUM Ограничения, введённые из-за коронавируса, в Смоленской области продлены до 27 июля включительно, соответствующие изменения в указ губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности» внес глава региона Алексей Островский. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации области.

Алексей Островский Admin-smolensk.ru

«В Смоленской области продлеваются меры, введенные в рамках второго этапа снятия ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Данное решение принято на основании новых рекомендаций главного государственного санитарного врача по Смоленской области, направленных в адрес губернатора и основанных на анализе эпидемиологической обстановки в регионе. Ограничительные мероприятия сохраняются до 27 июля включительно», — уточнили в пресс-службе.

Таким образом, в регионе остаются закрытыми кинотеатры, рестораны, большие магазины, фитнес-центры.

Как сообщало ИА REGNUM, на 20 июля в Смоленской области зарегистрировано 5408 случаев заражения коронавирусом, 3334 человека выздоровели, скончались 87 пациентов.