Челябинск, , 21:08 — REGNUM В Челябинске двое жителей Магнитогорска осуждены за сбыт более трёх килограммов наркотических средств. Приговор вынес областной суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, эти граждане купили производное наркотического средства, увеличили его вес до более трёх килограммов и затем разделили на две части. Более двух килограммов они продали сотруднику правоохранительных органов и были задержаны.

Суд назначил одному из них 15 лет колонии строгого режима. Второй отправится в колонию особого режима на 18 лет.