Екатеринбург, , 20:59 — REGNUM Региональный оргкомитет по подготовке и проведению Всемирных студенческих игр 2023 года во главе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым на заседании 20 июля проработал текущие вопросы и перспективные задачи, связанные с организацией спортивного события в Екатеринбурге.

«Для проведения Всемирных студенческих игр в Свердловской области на самом высоком организационном уровне нам следует не только построить спортивные сооружения, соответствующие требованиям FISU. Необходимо создать современную информационно-коммуникационную инфраструктуру, предусмотреть транспортное обеспечение и медицинское сопровождение участников и гостей Универсиады, принять меры по обеспечению общественного порядка и антитеррористической безопасности», — сказал Евгений Куйвашев.

Он отметил, что в настоящий момент все подготовительные работы идут в соответствии с графиком. Разработаны необходимые нормативные документы, создан и работает федеральный оргкомитет, сформирован и утвержден федеральный план мероприятий. Разработана «дорожная карта» по строительству, реконструкции и капитальному ремонту всех объектов инфраструктуры. Принято постановление правительства России о программе подготовки к проведению студенческих игр.

Участники заседания обсудили ряд ключевых для подготовки к играм вопросов. Это, в частности, формирование дорожной сети и транспортной доступности объектов для участников и гостей соревнований, обеспечение безопасности на всех этапах проведения спортивного события в Екатеринбурге, создание информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры.

По словам генерального директора исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александра Черных, к настоящему моменты проработаны, в частности, направления, связанные с определением спортивных и художественных программ, кампаниями по выбору талисмана и логотипа игр, концепции проведения эстафеты огня Всемирных студенческих игр. Кроме того, были проведены инспекционные визиты по всем видам спорта.