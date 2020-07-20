Москва, , 20:39 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 20 июля коронавирус выявлен у 1211 военнослужащих. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны.

Минобороны России

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 1211 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день в госпиталях Минобороны проходят лечение 904 человека, ещё 20 военнослужащих находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. В изоляторах по месту службы содержатся 46 военнослужащих, ещё 241 — изолирован на дому.

Сообщается также, что за последние сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровело 36 военнослужащих, общая численность выздоровевших увеличилась до 8141 человека.

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