Москва, , 06:49 — REGNUM Претензии жителей Москвы по поводу штрафов, заплаченных за нарушение режима самоизоляции, доходят уже до суда. Ведь штрафы зачастую назначались тем людям, которые режим не нарушали. Об одном из примеров такого штрафа, оспаривать который гражданин решил через суд, пишет автор ИА REGNUM Екатерина Торгушина.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Житель Москвы по имени Артём честно отсидел дома на самоизоляции, а получив сообщение с требованием установить приложение «Социальный мониторинг», немедленно это сделал. И тем не менее через месяц он получил штраф — именно за тот день, когда установил приложение. Штраф выписан на основании того, что в тот самый день телефон Артёма якобы находился в неположенном месте, что и выяснили службы технического контроля Москвы, которые занимаются социальным мониторингом. Свою информацию они направили в Главконтроль.

Проблема однако же в том, что Артём не покидал места самоизоляции, а парадокс в том, что если человек не выходил сам и не приглашал гостей, то неясно, как ему доказать, что он не выходил. При этом самый большой вопрос возникает к приложению «Социальный мониторинг»: смартфон не является специализированным устройством, он не проходил сертификацию в плане того, подходит ли для использования в приложении «Социальный мониторинг». И поэтому совершенно нет гарантий, что телефон правильно передаст местоположение человека.

Жалоба в Главконтроль пока результата не принесла. Гражданин направил заявление в суд.

Читайте подробности в статье Екатерины Торгушиной «Оштрафованные за нарушение режима самоизоляции пошли в суды».