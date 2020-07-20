Женева, Швейцария, , 20:13 — REGNUM Видеоклип российской группы Little Big на песню Uno, созданную для «Евровидения-2020», набрал рекордное число просмотров за всю историю этого международного песенного конкурса. Об этом сообщается 20 июля в официальном микроблоге «Евровидения» в Twitter.

Группа Little Big Okras

«Поздравляем российскую Little Big! Uno стал самым просматриваемым видео на YouTube-канале «Евровидения» за всю историю, набрав более 134 000 000 просмотров», — говорится в сообщении.

До последнего времени рекорд принадлежал победительнице «Евровидения-2018» — израильской певице Нетте Барзилай, чьё видео на песню Toy имеет около 134 млн просмотров.

Напомним, конкурс «Евровидение-2020» должен был проходить в мае в нидерландском городе Роттердаме. От России на конкурс была выдвинута группа Little Big из Санкт-Петербурга, однако в связи с пандемией коронавируса мероприятие было перенесено на 2021 год.

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