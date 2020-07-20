Калуга, , 19:43 — REGNUM Сегодня, 20 июля, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил Раису Макарову с 90-летием.

Глава самоуправления Калуги поздравил горожанку с 90-летием Пресс-служба Городской думы Калуги

Раиса Сергеевну Макарова — уроженка Калужского края, в детстве осиротела, после чего с младшим братом жила у тёти. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, с раннего возраста Раиса Сергеевна поняла, что ничего в жизни просто так не даётся, и прикладывала максимум усилий в учебе и работе.

После окончания калужского торгово-кулинарного училища устроилась продавцом, но вскоре поняла, что эта работа ей не подходит: «Я уже соображала, что никого у меня нет и надеяться мне не на кого, а зарплата маленькая».

Тогда Раиса Макарова решилась изменить свою жизнь, в Москве получила профессию товароведа и устроилась работать по специальности. Она рассказала, что универмаг ей был как родной дом: «Я вообще не представляла себя в другом месте, я всех знаю, меня все знают и уважают».

«Я от всей души поздравляю Раису Сергеевну с днём рождения, с замечательной датой, — поздравил юбиляра глава города. — Желаю ей ещё долгие годы оставаться такой же бодрой и активной. Также хочу выразить ей искреннюю благодарность за многолетний труд на благо нашего родного города».