Челябинск, , 19:35 — REGNUM В Челябинске отложен суд по иску о запрете деятельности полигона твёрдых бытовых отходов в районе населённого пункта Полетаево. Об этом пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, заседание должно было состояться в арбитражном суде 20 июля. Но его перенесли на 3 августа.

С иском о закрытии полигона в январе обратилась общественная организация «Экологический консалтинг». Отметим, ранее разные общественники высказывали недовольство его размещением на нынешнем месте, но пока их усилия не привели к желаемому ими результату.