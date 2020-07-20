Афины , 20 июля 2020, 19:22 — REGNUM В Греции за последние сутки зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 20 июля Национальная организация общественного здравоохранения.
Уточняется, что двое инфицированных были выявлены при прохождении контроля на въезде в страну. Общее число подтверждённых случаев заражения в стране возросло до 4012.
Сообщается также, что за сутки в Греции скончался ещё один пациент с COVID-19, общее число зарегистрированных случаев летального исхода от заболевания достигло 195.