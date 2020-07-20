Женева, Швейцария, , 18:47 — REGNUM Шесть десятков случаев заражения лихорадкой Эбола зафиксировано в Демократической Республике Конго за период 11-й вспышки, сообщает 20 июля ВОЗ.

Уточняется, что из 60 случаев 56 подтверждённых и ещё четыре — вероятных. Скончались от Эболы 24 человека и 17 излечились.

Наиболее пострадавшими районами в северо-западной провинции ДР Конго являются Бикоро, Боломба, Ибоко, Мбандака и Вангата.

Отмечается, что в Центральной Африке за полтора месяца были вакцинированы от Эболы 12 959 человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДР Конго сейчас зарегистрирована 11-я вспышка Эболы. Первая вспышка этой вирусной инфекции была зарегистрирована в 1976 году в Судане и ДР Конго.

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