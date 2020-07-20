Оренбург, , 18:46 — REGNUM Глава Минздрава РФ Михаил Муршако предлагает абсолютно разумные вещи, заявляя о необходимости возобновления международного авиасообщения, но при определённых условиях. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель туристической консалтинговой компании 1Travel, член Российского союза туриндустрии Владимир Гетман.

«По моему мнению Михаил Мурашко предлагает абсолютно разумные вещи, в отличие от других представителей власти, которые не пытаются решить проблему с заболеваемостью, а лишь муссируют на острой теме. В чем логика предложений Мурашко — объяснить абсолютно нетрудно», — отметил Гетман.

По его словам, в самолете 250 человек, которые потенциально могут что-то «привезти» из стран, где эпидситуация гораздо радужнее. Между тем, ежедневно маршрутками, метро, магазинами пользуются сотни тысяч, десятки миллионов человек.

«А раз сделать ничего с таким массовым потенциальным каналом распространения нет возможности — то нечего искать панацею на и без того больной для большинства россиян теме, как летний отпуск, и на ней активно имитировать свою бурную деятельность. Я полностью разделяю мнение главы Минздрава — это принимающим странам надо опасаться, а не нам», — сказал член Российского союза туриндустрии.

Он считает, что распространению болезни способствует сейчас именно образ жизни, который заставляет людей плотно заполнять хоть какие-то существующие места для отдыха. Именно эту проблему и надо решать: «Если картина по заболеваемости «радужнее» нашей — не вижу смысла с запрете на выезд россиян на зарубежный отдых».

Напомним, находясь 17 июля в Екатеринбурге, Михаил Мурашко выразил мнение, что авиасообщение необходимо возобновлять, но любые послабления сегодня должны быть с определенными поправками — при условии соблюдения мер профилактики заражения коронавирусом.

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