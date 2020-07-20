Каир, 20 июля 2020, 18:24 — REGNUM Вакцина от COVID-19 будет производиться для африканских стран в Египте, сообщил 20 июля журналистам Халед Мугахед, представляющий египетский минздрав.
На эту тему сегодня, 20 июля, достигнуто соглашение с Ляо Лицяном — послом Китая в Египте.
Египетский представитель отметил, что работа «Вакцеры» по экспериментам над созданием вакцины сейчас находится на третьей стадии. Когда её эффективность будет доказана, Каир, подписав соглашением с Пекином, запустит производство.
Вакцина будет поставляться во все страны Африки.
Напомним, одна из стран Африки — ЮАР — входит в первую пятёрку в мире по количеству случаев инфицирования коронавирусом. Здесь зарегистрировано 364 328 случаев заражения и 5033 летальных исходов.
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