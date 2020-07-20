Каир, , 18:24 — REGNUM Вакцина от COVID-19 будет производиться для африканских стран в Египте, сообщил 20 июля журналистам Халед Мугахед, представляющий египетский минздрав.

На эту тему сегодня, 20 июля, достигнуто соглашение с Ляо Лицяном — послом Китая в Египте.

Мугахед «После того как эффективность испытуемой сейчас в Китае вакцины будет доказана, будет налажено её производство в Египте на базе государственной компании по биологическим препаратам и вакцинам «Вакцера» под контролем правительств обеих государств».

Египетский представитель отметил, что работа «Вакцеры» по экспериментам над созданием вакцины сейчас находится на третьей стадии. Когда её эффективность будет доказана, Каир, подписав соглашением с Пекином, запустит производство.

Вакцина будет поставляться во все страны Африки.

Напомним, одна из стран Африки — ЮАР — входит в первую пятёрку в мире по количеству случаев инфицирования коронавирусом. Здесь зарегистрировано 364 328 случаев заражения и 5033 летальных исходов.

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