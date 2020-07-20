Москва, , 17:18 — REGNUM Генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев прокомментировал для ИА REGNUM исследование Высшей школы экономики «Насколько успешно разные страны противостояли эпидемии COVID-19?»

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«Здесь все очевидно и ожидаемо. Мы действительно блестяще справились медицински, мы действительно блестяще справились политически. Нам было труднее справиться в социальном плане, коль скором мы — «самая богатая страна самых бедных людей». Нам действительно было труднее справиться в отставании от самих себя в социальной сфере, как бы мы не старались. Но это не результат просчета, просто так устроена система», — рассказал Дмитрий Журавлев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Я не увидел в рейтинге ничего неожиданного для себя. Высшая школа экономики проявила высочайший профессионализм, и соответствие результатов действительности», — завершил свой комментарий генеральный директор ИРП.