Москва, , 17:09 — REGNUM Борьба со свалками должна состоять в их недопущении, в наказании руководителей, в чьем ведение находится территория, на которой происходит несанкционированное складирование мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель программы «Ноль отходов» российского отделения Алексей Киселев.

Свалка Иван Шилов © ИА REGNUM

Также для этих целей необходимо привлекать полицию. Причём стражи порядка должны бороться не столько со свалками, сколько работать в вопросах поимки их организаторов.

«Убрать коррупцию в полиции при борьбе со свалками можно, например, в отчислении процента со штрафа за захламление территории. А саму сумму штрафа поднять в десятки раз. Это, кстати, поможет выявлять организаторов свалок, так как по мусору во многих случаях можно установить его образователя и дальше выйти на того, кто перевозил, забирал и так далее», — заявил Киселев.

Также представитель Greenpeace заявил, что самая лучшая свалка — это та, которой не случилось. Приоритеты государственной политики в сфере обращения с отходами говорят, что прежде чем решать проблему отходов, нужно снижать их объемы и предотвращать их образование. Таким образом, введение залоговой стоимости на максимальное количество упаковки и товаров, а также введение 100% расширенной ответственности производителя, вернет отходы в хозяйственный оборот, а не на нелегальный полигон, полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделит шести регионам 3,5 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.

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