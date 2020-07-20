Курск, , 16:55 — REGNUM В Курске региональное управление федеральной антимонопольной службы добивается возврата в казну имущества города, ранее предоставленного в аренду МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие города Курска». Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июля в пресс-службе ведомства.

В июне 2018 года МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие города Курска» получило в аренду автобусы, гаражи, административное здание и склады, принадлежащие городу. Срок аренды истёк, однако предприятие продолжает использовать муниципальное имущество. Этот факт, сочли в антимонопольном ведомстве, создает предприятию «необоснованные конкурентные преимущества перед иными участниками городского рынка пассажирских перевозок».

Было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. 17 июля предприятие получило предписание с требованием вернуть муниципальное имущество. Сделать это оно должно до 17 августа, иначе на предприятие наложат полумиллионный административный штраф.