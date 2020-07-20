Бишкек, , 16:53 — REGNUM Министерство образования и науки Киргизии учло резкий рост количества заразившихся коронавирусом и начало подготовку школ к дистанционному обучению в первой четверти нового учебного года.

Минобразования создало экспертно-консультативный совет, состоящий из практикующих учителей, экспертов и руководителей образовательных организаций, которые будут анализировать опыт других стран и принимать решения с учетом безопасности детей и учителей, а также возрастных особенностей учащихся.

Команда опытных методистов, педагогов и экспертов изучила содержание и расписание прошлых практик телевизионных уроков и начала разработку новых видеоуроков для дистанционного обучения школьников и детей дошкольного возраста.

В ведомстве отмечают, что если эпидемиологическая ситуация в республике изменится к лучшему, то ученики смогут посещать занятия в общеобразовательных заведениях.

Если же санитарно-эпидемиологические службы решат, что только в некоторых районах распространение коронавируса не представляет угрозы, то организация учебного процесса в местных школах будет рассматриваться отдельно.