Москва, 20 июля 2020, 16:50 — REGNUM Временно назначенный исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв много помогает людям и вникает детально в суть проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Михаил Дегтярёв
Михаил Дегтярёв
Екатерина Колязина

«Я знаю Михаила Дегтярёва больше 10 лет, он очень демократичный и отзывчивый человек, много помогает людям не на словах, а на деле, всегда держит слово и детально вникает в суть любой проблемы, умеет находить решение даже в самых сложных ситуациях», — сказал Цветков.

По его словам, жителям Хабаровского края «очень повезло» с тем, что президент РФ Владимир Путин предложил стать исполняющим обязанности губернатора именно Дегтярёву: «Я убежден, что Михаил Дегтярёв будет работать в интересах людей».

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