Москва, , 16:50 — REGNUM Станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы «Электрозаводская» планируется сдать до конца 2020 года. Об этом 20 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

«Планируем, что до конца года «Электрозаводская» будет сдана. В следующем году обеспечим ее примыкание к Арбатско-Покровской линии», — написал мэр.

Собянин назвал БКЛ важнейшей стройкой Москвы. По его словам, на северо-восточном участке из 14 километров путей 6 уже почти построены и запущены. Особое место он отвёл «Электрозаводской», которая станет транспортно-пересадочным узлом. Помимо синей ветки метро, здесь будет переход на третий диаметр.