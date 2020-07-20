Курск, , 16:47 — REGNUM В Курске 20 июля завершился суд по делу 27-летнего местного жителя, который после свидания убил 24-летнюю знакомую и расчленил её тело, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщил портал «Друг для друга» со ссылкой на старшую помощницу прокурора Сеймского округа Анжелику Дюкаоеву.

Убийство произошло в ночь с 10 на 11 апреля 2019 года. О пропаже девушки заявили её родственники 15 апреля. Друзья девушки знали о её знакомом, поэтому подозреваемого нашли быстро. Дома у него на балконе нашли части тела пропавшей. Мужчина убил девушку в её квартире, расчленил и перевёз к себе домой в чемодане на такси. Местные СМИ сообщили, что обвиняемый ранее был судим за квартирные кражи и проходил принудительное лечение, а затем поменял имя и фамилию.

Экспертиза признала его невменяемым, и курянина отправят на принудительное лечение.