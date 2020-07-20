Магас, , 16:39 — REGNUM В Ингушетии доведено до суда уголовное дело, фигурантом которого стал бывший сотрудник МЧС по региону. В 2013 году он мошенническим образом завладел жилищным сертификатом на сумму около 5 млн рублей, считает следствие.

По данным прокуратуры по Ингушетии, 53-летний мужчина получил право на жилье как уволенный по болезни сотрудник МЧС. При этом он скрыл факт своего владения домом, который продал всего за четыре года до получения жилищного сертификата. Между тем, согласно законодательству, все сделки купли-продажи недвижимости могли быть совершены не менее чем за пять лет до этого.

Факт мошенничества сотрудник МЧС попытался скрыть, намереваясь дать взятку представителю ФСБ. Однако в июле 2019 года злоумышленника задержали при попытке дать взятку в размере 180 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело о мошенничестве и о взятке передано в суд. На жилой дом, полученный нечестным путем, наложен арест. Денежные средства от его продажи должны пойти на возмещение ущерба, причиненного государству.