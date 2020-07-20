Москва, , 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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Артисту предъявлено обвинение по пункту «а» четвёртой части статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В пресс-службе пояснили, что санкции статьи подразумевают лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

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Смертельная авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года. По данным следствия, Ефремов управлял машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость, выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погиб житель Рязанской области.