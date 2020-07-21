Чебоксары, , 06:08 — REGNUM В Чувашии сокращается численность избирателей. За полгода их численность снизилась на 0,26%, за год — на 0,45%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК республики.

На 1 июля 2020 года в Чувашии насчитывалось 923 844 избирателя, в том числе в Чебоксарах — 370 124, в Новочебоксарске — 98 377 человек. Меньше всего избирателей насчитывается в Порецком районе — 9405 человек.

По сравнению с данными на начало 2020 года численность избирателей в Чувашии сократилась на 2455 человек, или на 0,26%. Если сравнивать с данными на 1 июля 2019 года, то за год в республике избирателей стало меньше на 4225 человек, или на 0,45%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии оптимизировали количество избирательных участков, сократив их на 10 единиц — с 1156 до 1146.

Напомним, 13 сентября 2020 года в Чувашии пройдут выборы главы республики и в органы местного самоуправления.

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