Рязань, , 16:41 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела о растрате бюджетных средств при строительстве спортивной площадки в Рязани, сообщили 20 июля в пресс-службе Следственного комитета РФ. В деле о мошеннической схеме фигурируют бывший и.о. главы Рязани Сергей Карабасов, его подчинённый — бывший начальник управления энергетики и ЖКХ города Игорь Ковалев и генеральный директор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов.

Следствие установило, что в 2018 году между управлением энергетики и ЖКХ и ООО «Уютный двор62» был заключён муниципальный контракт на строительство спортивной площадки в Лесопарке. На момент подписания акта выполненных работ объекта фактически не существовало, но несмотря на это по указанию и.о. главы города его подчинённый подписал необходимые документы, на основании которых подрядчик необоснованно получил 4,5 млн бюджетных рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — пояснила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

О площадке-фантоме стало известно на медиафоруме ОНФ в мае 2019 года, когда журналистка из Рязани рассказала историю строительства объекта президенту Владимиру Путину. Чиновники находятся под домашним арестом, подрядчик отпущен под залог.

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