Сочи, Краснодарский край, , 16:22 — REGNUM 64-летняя пациентка с подтверждённым заражением коронавирусом скончалась в Сочи Краснодарского края, сообщили 20 июля в региональном оперативном штабе.

«64-летняя жительница Сочи заболела остро в конце июня. С высокой температурой ее госпитализировали, в городской инфекционной больнице подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась», — уточнили в оперштабе.

Всего в Краснодарском крае за период пандемии скончались 97 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом. Число заражённых превысило 7,2 тыс. человек.