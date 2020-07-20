Нальчик, , 16:20 — REGNUM Следственный комитет в Кабардино-Балкарии организовал проверку по факту отключения электроэнергии на аттракционе в парке города Нальчика. Проведение доследственной проверки проводится по информации, распространенной в СМИ, сообщили 20 июля в пресс-службе СКР по региону.

Напомним, 19 июля в парке культуры и отдыха столицы Кабардино-Балкарии произошло ЧП. Остановился во время сеанса один из аттракционов. В момент остановки находящиеся в нем посетители оказались вниз головой и оставались так около 10 минут, пока их не эвакуировали.

Факт аварийной остановки подтвердили в самом парке аттракционов, объяснив случившееся неожиданным перебоями в электросети и сообщив, что никто из посетителей не пострадал.

«Согласно публикации в результате прекращения подачи электроэнергии граждане, в том числе несовершеннолетние, которым была оказана платная услуга на одном из аттракционов, на протяжении пяти минут оказались заблокированы на высоте нескольких метров в положении вниз головой», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В ведомстве намерены установить причину случившегося и дать происшествию правовую оценку.

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