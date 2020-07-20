Париж, , 16:16 — REGNUM Фестиваль газеты «Юманите» (La Fête de l'Humanité), первоначально запланированный на 11−13 сентября в парке Сен-Сен-Дени во Франции, отменили, сообщает Le Figaro.

«Риски для здоровья, финансовые и юридические риски вынуждают нас отказаться от проведения фестиваля. Запрет на проведение концертов, ношение масок, признаки возобновления эпидемии вносят много сомнений», — заявили организаторы мероприятия.

Кроме того, чтобы провести мероприятие в сокращенном формате, «потребуется два миллиона евро, а расходы, связанные с реализацией санитарного протокола, увеличат эту сумму на 100 000 евро», — уточнили организаторы.

Известно, что фестиваль будет заменен крупными дебатами, выступлениями деятелей социальных, гражданских и культурных движений в различных местах парижского региона.

Напомним, ежегодный праздник La Fête de l'Humanité, организуемый французской газетой в конце второй недели сентября, был учрежден в 1930 году.