Махачкала, , 16:12 — REGNUM Фестиваль экстремального туризма «Ярыдаг-2020» стартовал в окрестностях высокогорного села Куруш в Докузпаринском районе Дагестана. В нем примут участие около 100 альпинистов и любителей горного туризма из разных регионов России, сообщили ИА REGNUM 20 июля в пресс-службе районной администрации.

Открытие фестиваля экстремального туризма «Ярыдаг-2020» Dokuz-para.ru

В программу фестиваля включены классификационные соревнования по альпинизму, трекинговому маршруту, туризму, горному бегу, скалолазанию и другим видам спортивного туризма и активного отдыха. В частности, предусмотрен тур для тех, кто хочет просто полюбоваться красотами горного Дагестана и сделать фотографии. Продолжатся соревнования до 25 июля.

Фестиваль «Ярыдаг» проводится в 2020 году в шестой раз и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ранее фестиваль имел статус международного, однако из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, зарубежные команды в этом году не смогли приехать в Дагестан.