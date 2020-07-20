Вашингтон, , 15:49 — REGNUM За истекшие сутки на территории США было выявлено свыше 61 тысяч новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 июля сообщает университет Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По информации университета, за последние 24 часа в стране выявили 61 847 новых заразившихся SARS-CoV-2 и потому их общее число возросло до 3 773 260.

Также сообщается, что за этот же период в США от COVID-19 скончались 415 пациентов и в результате этого суммарное количество летальных исходов достигло 140 534.

Кроме этого, отмечается, что в настоящее время в стране 1 131 121 человек вылечился от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Палестины новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 468 и достигло 10520.